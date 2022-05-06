Россия лишила компанию из ОАЭ $538 млн отказом вернуть лизинговые самолёты Лизинговая компания из Дубая DAE потеряла $538 млн, списав российские самолёты

Фото dubaiaerospace.com

Компания по лизингу воздушных судов Dubai Aerospace Enterprise (DAE) потеряла $537,9 млн после списания сданных в лизинг российским авиаперевозчикам самолётов, которые теперь внесены в реестр РФ, следует из финансового отчёта лизингодателя за первый квартал 2022 года.

Чистое списание воздушных судов, принадлежащих авиакомпаниям в России и более не находящихся под контролем компании, составляет $537,9 млн, — сказано в документе.

При этом главный исполнительный директор DAE Фироз Тарапор заявил, что компания «активно отреагировала на потерю контроля над самолётами, переданными в аренду авиакомпаниям России». По его словам, лизингодатель уже подал иски на $1 млрд по страховым полисам и рассчитывает подать дополнительные иски, чтобы возместить потери. Тарапор также подчеркнул, что ликвидность и достаточность капитала компании по-прежнему высоки.

В начале марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж, а также перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в Россию. Решение было принято на фоне массовых арестов воздушных судов РФ за рубежом.