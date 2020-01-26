Депутат иранского парламента, член парламентского комитета Фараджулла Раджаби в воскресенье, 26 января, заявил, что чёрные ящики разбившегося украинского самолёта Boeing 737 будут дешифрованы на территории Ирана. Тегеран не собирается отдавать их какой-либо другой стране.
По словам Раджаби, чёрные ящики будут изучать специалисты Министерства дорог и городского развития ближневосточной страны.
Бортовые самописцы украинского лайнера, разбившего под Тегераном, останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории,— цитирует депутата парламента информационное агентство Tasnim.
Ранее правительство Канады призвало Иран передать Киеву или Парижу чёрные ящики с разбившегося под Тегераном 8 января украинского Boeing. Украинские политики назвали «сложными» переговоры о передаче самописцев сбитого самолёта.
Как передавал NEWS.ru ранее, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. На его борту находилось 176 пассажиров. Все они погибли.