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При разгоне акции протеста в иракском городе Эн-Насирия получили ранения десять человек. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

При разгоне акции протеста в иракском городе Эн-Насирия получили ранения десять человек. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia. По его данным, разгоняя манифестантов, силы безопасности Ирака применяли автоматическое оружие...