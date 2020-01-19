https://static.news.ru/photo/b63fe69c-3aec-11ea-8391-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Переговоры с Ираном о передаче Киеву чёрных ящиков сбитого над Тегераном самолёта Boeing для расшифровки всё ещё продолжаются и проходят сложно. Об этом 19 января заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов. Переговоры сложные и напряжённые, — цитирует ТАСС Данилова.

Он призвал общественность, а особенно СМИ, не спекулировать вокруг данной темы, так как подобные действия могут негативно сказаться на результате переговоров.

Ранее NEWS.ru писал, что Иран пока не принял окончательного решения о выдаче чёрных ящиков потерпевшего крушение украинского лайнера другой стране. Бортовые самописцы местные специалисты пытаются расшифровать самостоятельно.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. Погибли 167 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Афганистана и Украины — и девять членов экипажа.

Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные. Они заявили, что лайнер был сбит по ошибке: его приняли за американский военный объект.