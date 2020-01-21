https://static.news.ru/photo/94ebb2f4-3c0f-11ea-b8ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/Global Look Press

Правительство Канады призвало Иран передать Киеву или Парижу чёрные ящики с разбившегося под Тегераном 8 января украинского Boeing.

По словам министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня, он поддерживает связь со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, поскольку расследование авиакатастрофы продолжается, передаёт Kurdistan 24.

Канада не имеет дипломатических отношений с Ираном. Оттава разорвала свои связи с Тегераном в сентябре 2012 года, отозвав своих дипломатов и закрыв своё посольство.

Как писал NEWS.ru ранее, Организация гражданской авиации Ирана опубликовала второй предварительный отчёт о крушении Boeing «Международных авиалиний Украины», который свидетельствует о том, что самолёт был сбит двумя ракетами. В отчёте говорится, что две ракеты «Тор-М1» класса «земля — воздух» были выпущены по лайнеру с северного направления.