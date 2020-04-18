Число летальных исходов от COVID-19 в Иране превысило пять тысяч

https://static.news.ru/photo/f8f99422-815c-11ea-bc96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

В Иране число случаев смерти от коронавируса перевалило за пять тысяч.

Об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования страны Киянуш Джаханпур. По его словам, за последние сутки в исламской республике скончались 73 пациента с COVID-19.

За 24 часа из-за коронавируса умерли 73 человека, общее количество летальных исходов составляет 5 031, — говорится в сообщении.

Джаханпур отметил, что на данный момент число инфицированных в стране достигло 80 868. За минувшие сутки заболели 1 374 человека, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в регионе замедлился прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией.