Мужа заведующей детским садом заподозрили в насилии над дошкольниками

В подмосковном Красногорске мужа заведующей частным детским садом обвинили в домогательствах к трехлетней девочке, сообщил Telegram-канал Baza. По данным источника, всего от действий мужчины могли пострадать пятеро детей.

Как рассказал отец пострадавшей, осенью прошлого года он отдал дочь в частный сад в Красногорске. Уже через месяц ребенок начал делиться подробностями, которые встревожили родителя. Со слов девочки, некий «дядя Леша» демонстрировал ей половые органы, прикасался к интимным местам, а затем включил порно и предложил повторить увиденное.

Семья обратилась в Следственный комитет, после чего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали — им оказался супруг владелицы детсада. Мужчина не был официально трудоустроен и появлялся в учреждении в любое время. Родители считают, что он мог самостоятельно купать детей или оставаться с ними наедине. Следователям удалось сопоставить историю браузера подозреваемого с видео, где девочка рассказывает о произошедшем. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

На суде мужчина настаивал на своей невиновности и утверждал, что его оговорили. При этом, как отмечают родители, его жена в зале заседаний назвала трехлетнюю пострадавшую девочку «дауном» и заявила, будто у ребенка ДЦП.

