25 апреля 2026 в 16:59

Мужа заведующей детским садом заподозрили в насилии над дошкольниками

В Подмосковье мужа заведующей детским садом заподозрили в педофилии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В подмосковном Красногорске мужа заведующей частным детским садом обвинили в домогательствах к трехлетней девочке, сообщил Telegram-канал Baza. По данным источника, всего от действий мужчины могли пострадать пятеро детей.

Как рассказал отец пострадавшей, осенью прошлого года он отдал дочь в частный сад в Красногорске. Уже через месяц ребенок начал делиться подробностями, которые встревожили родителя. Со слов девочки, некий «дядя Леша» демонстрировал ей половые органы, прикасался к интимным местам, а затем включил порно и предложил повторить увиденное.

Семья обратилась в Следственный комитет, после чего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали — им оказался супруг владелицы детсада. Мужчина не был официально трудоустроен и появлялся в учреждении в любое время. Родители считают, что он мог самостоятельно купать детей или оставаться с ними наедине. Следователям удалось сопоставить историю браузера подозреваемого с видео, где девочка рассказывает о произошедшем. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

На суде мужчина настаивал на своей невиновности и утверждал, что его оговорили. При этом, как отмечают родители, его жена в зале заседаний назвала трехлетнюю пострадавшую девочку «дауном» и заявила, будто у ребенка ДЦП.

Ранее детского психолога из Владикавказа задержали по подозрению в педофилии. Мужчина сам признался в содеянном на допросе. Он утверждает, что причастен более чем к 50 случаям насилия над несовершеннолетними.

Террорист из «Крокуса» признался в извращенных «увлечениях»
Киев перебросил привилегированную роту охраны ВСУ к Новодмитровке
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан
Рыбаки перевернулись на лодке и пропали в российском регионе
Синоптики пообещали москвичам траву в мае
От +18 до 0: как будет меняться температура в Москве в середине сентября
«Пихают за щеки»: жена Сафонова поставила на место нагрубившего мужу фаната
«Зимовавший» на реке теплоход внезапно пошел ко дну
Огромный крокодил напал на 20-летнего молодого человека
В канализационном люке нашли тело на северо-востоке Москвы
Неизвестные «угнали» целый танкер у берегов Сомали
Нападение на журналиста в Мытищах обернулось уголовным делом
В Госдуме ответили, почему Румыния обвиняет Россию в запуске дрона
Критики Израиля могут лишиться грин-карты
Юрист раскрыл, как поделят наследство Алексея Пиманова
Москвич на дорогущей иномарке снес забор исторической усадьбы
Оползни в Дагестане разрушили три частных дома
«Чувствую себя преданным»: Карлсон осудил Трампа за войну против Ирана
«Выбегали в трусах»: екатеринбуржцы описали первые секунды после атаки БПЛА
Назван весомый аргумент в пользу обязательного теста ДНК в роддомах
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

