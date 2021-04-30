Цена откровений о России: Иран оказался на грани аппаратных чисток

Иранские парламентарии хотят привлечь к ответственности администрацию президента страны Хасана Рухани на фоне обсуждаемого уже неделю скандала из-за слива в западные СМИ конфиденциальной беседы с главой МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом. Не предназначенное для публикации интервью раскрыло суть борьбы между различными группами влияния в Исламской Республике и их отношения к российскому дипломатическому посредничеству. Правда, попытки депутатов «нокаутировать» правительство натолкнулись на ряд препятствий.

О том, что группа иранских законодателей требует привлечь к ответственности Рухани и Зарифа, сообщили в секретариате меджлиса (парламента). Депутаты сочли президента и министра главными виновниками того, что конфиденциальное интервью Зарифа, предназначенное для одного из правительственных проектов, оказалось в руках западных журналистов. Скандальная беседа, отмечают они, «содержит утверждения, которые не соответствуют действительности». Так, по мнению парламентариев, Зариф своими критическими высказываниями попытался обесценить достижения генерала Касема Сулеймани, оскорбил верховного лидера Али Хаменеи и весь иранский народ.

На протяжении всей беседы, которая была необходима для документирования министерского опыта, Зариф рассуждает о монополизации процесса принятия решений в Иране силовыми структурами, ошибочных действиях Сулеймани, а также о том, что российская сторона на самом деле выступала против заключения в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и не поддерживала инициативу по примирению Исламской Республики с западными странами. Всё это, по оценкам депутатов, является преступлением, потому что лишний раз тревожит общественность. Главным образом возмущены так называемые сторонники жёсткой линии, которые почти сразу назвали утечку «актом шпионажа», подрывающим национальную безопасность.

Первые жертвы скандала

Рухани назвал слив данных сознательной диверсией против проходящих в Вене переговоров о возвращении США в СВПД. Его реформистское правительство попыталось принять превентивные меры для снижения давления со стороны оппонентов-консерваторов. Накануне был отправлен в отставку Хесамоддин Ашена, возглавлявший тегеранский Центр стратегических исследований. Именно это учреждение курировало проект интервью с правительственными чиновниками для пополнения государственных архивов и передачи опыта последующим поколениям. По некоторым данным, он присутствовал во время записи скандальной беседы с шефом иранской дипломатии.

Также сообщается, что официальный Тегеран запретил выезд за границу 15 лицам, которые, предположительно, имеют отношение к обнародованию деталей разговора. Все они так или иначе участвовали в организации интервью.

Число лиц, в отношении которых будет инициировано расследование, может со временем вырасти — с учётом того шума, который наделали признания министра. На то, что критики Зарифа настроены серьёзно, указывает ситуация в Мешхеде, где был организован целый протестный митинг против того, чтобы нынешний министр иностранных дел оставался на своём посту.

Хасан Рухани facebook.com/HRouhaniOfficial

Риски политической катастрофы

Проживающий в Тегеране эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Смагин предположил в разговоре с NEWS.ru, что критики Зарифа и Рухани в парламенте вряд ли могут сделать что-то реальное. Уход любого члена правительства в настоящее время чреват политическим кризисом: кабинет президента Ирана находится в особенной ситуации, когда отставка какого-нибудь министра автоматически приведёт к коллапсу всего правительства, обращает внимание аналитик.

Так, согласно 136-й статье конституции, если половина кабмина сменится после того, как его утвердил законодательный орган, то меджлис должен заново проголосовать за доверие всему правительству. На сегодняшний день из 19 министров второго срока Рухани ушли девять, напоминает собеседник NEWS.ru. Для краха достаточно отставки ещё одного члена правительства. Подобного сценария вряд ли допустит верховный лидер. Позиция рахбара сводится к тому, что действующий президент Ирана должен спокойно доработать до конца своего срока. Тем более что президентству Рухани остаётся только полтора месяца: после выборов главы республики 18 июля его администрация вступит в период политического транзита.