ЦАХАЛ сорвала эвакуацию: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Назначенная эвакуация из Газы сорвалась из-за обстрела КПП «Рафах» Израилем

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Днем 4 ноября Армия обороны Израиля выделила три часа для безопасной эвакуации жителей северных районов Газы на юг анклава, но позже стало известно об обстреле этой территории. Арабские телеканалы опубликовали видео с последствиями атаки на КПП «Рафах». В том числе вдоль дороги лежали трупы людей.

Представитель ХАМАС Усама Хамдан заявлял, что движение договорилось о вывозе раненых через КПП «Рафах» в обмен на эвакуацию иностранцев. Но, по их данным, Израиль нарушил это соглашение.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта к утру 4 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

ЦАХАЛ и «Хезболла» взаимно обстреляли друг друга

Также в оборонном ведомстве Израиля рассказали о серии запусков ракет из Ливана в сторону еврейского государства. В результате ЦАХАЛ нанесла удары по ряду объектов «Хезболлы» в Ливане.

До этого 4 ноября Армия обороны Израиля провела рейд на юге сектора Газа с участием бронетанковых и инженерных подразделений. Отмечается, что израильские военные в ходе операции столкнулись с бойцами палестинского движения ХАМАС и открыли по ним огонь.

ЦАХАЛ также сообщила о многочисленных попытках нападения на израильских военнослужащих на севере сектора Газа. В ведомстве указали, что армия в ходе операции поразила вооружение и наблюдательные пункты ХАМАС, локализовала туннельные шахты и уничтожила бойцов палестинского движения. Число убитых при этом не уточнялось.

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

В Газе обстреляли лагерь беженцев и машины скорой помощи

Не менее 15 человек погибли в результате удара ЦАХАЛ по колонне машин скорой помощи у ворот госпиталя «Аш-Шифа». Палестинский Красный Полумесяц сообщил также о 60 раненых в результате удара по колонне из пяти скорых. Еще более 150 человек пострадали в результате удара израильских ВВС по зданию школы Аль-Фахура в лагере беженцев Джебалия.

ЦАХАЛ отказывается от гуманитарной паузы

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху отверг предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал для прекращения огня освободить захваченных боевиками заложников. До этого в ХАМАС обещали отпустить всех заложников из числа мирных жителей в обмен на пятидневную гуманитарную паузу. При этом пленных военнослужащих могут оставить для обмена на палестинских заключенных.

Российские заложники остаются в плену ХАМАС

Представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что переговоры с некоторыми сторонами конфликта, которые позволили бы вызволить россиян из заложников — сложные. Тем не менее , по его словам, переговоры ведутся с долей успешности.

В представительстве РФ при Палестинской национальной администрации заявляли, что не располагают данными о россиянах, погибших в секторе Газа при эскалации. Пресс-секретарь дипведомства Алия Зарипова подтверждала, что всем россиянам, находящимся на связи с представительством, было сообщено о возможности эвакуации с территории анклава 4 ноября через КПП «Рафах».

Зеленский признал, что сектор Газа отнял внимание у Украины

Украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен признал, что конфликт на Ближнем Востоке смещает фокус внимания мировых лидеров с Украины. По его словам, это существенно сказывается на результатах ВСУ.

Турция тем временем отозвала посла из Израиля для консультаций по конфликту в Газе. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вычеркнул премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из списка политиков, с которыми может вести переговоры. По словам Эрдогана, Иерусалим «совершил очень неверный шаг, которым омрачил собственное будущее». В израильском МИД заявили, что в такой ситуации Турция приближается к тому, чтобы присоединиться к «террористам».

К текущему моменту все дипотношения с Израилем разорвала Боливия. Иордания, Колумбия, Чили, Бахрейн и Гондурас отозвали своих послов из страны.

В ОАЭ тоже осудили военные действия ЦАХАЛ против ХАМАС на территории сектора Газа. Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш назвал такие действия непропорциональными агрессии радикального движения. Он добавил, что чем дольше продолжаются атаки на Газу, тем выше вероятность расширения конфликта на весь ближневосточный регион.

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