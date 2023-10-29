ЦАХАЛ бомбит сектор Газа: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Армия обороны Израиля обстреляла северную часть сектора Газа

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля продолжает бомбить палестинский анклав. ЦАХАЛ этой ночью вела интенсивные обстрелы северной части сектора Газа. Целью военных, в частности, стали районы, прилегающие к контрольно-пропускному пункту «Бейт-Ханун» на севере анклава.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 28 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне палестино-израильского конфликта

В палестинском движении ХАМАС сообщили о боевых действиях у восточной границы города Бейт-Хануна в районе одноименного КПП. Другие подробности не приводились.

Минздрав Газы заявил, что число жертв эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа превысило восемь тысяч человек. При этом половиной убитых оказались дети.

ЦАХАЛ вошла в сектор Газа для уничтожения ХАМАС и освобождения заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он также встретился с семьями захваченных в плен граждан и пообещал освободить их любой ценой. По словам политика, возвращение людей домой является одной из главных целей боевых действий в Газе.

Военная операция Израиля займет продолжительное время, заявил министр обороны страны Йоав Галант. По его словам, израильскому обществу в целом и каждому гражданину в отдельности потребуется проявить эмоциональную стойкость.

Как оперируют раненых в Газе

Сотням раненых в секторе Газа проводят операции без анестезии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там уточнили, что прибытия на территорию анклава в настоящее время ожидают около 26 тонн медицинской помощи. В ВОЗ также призвали армию Израиля не обстреливать медицинские учреждения на территории Газы.

Что сказал Кадыров о действиях Израиля

«Израильский фашизм» по своей жестокости в отношении Палестины не уступает гитлеровскому и даже превосходит его, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, палестинские дети записали для него видеообращение с просьбой о помощи.

Он указал, что жертвами «геноцида» уже стали несколько тысяч гражданских лиц. При этом со стороны «тех, кто ратовал за права человека», нет осуждения происходящего, более того, «агрессору» оказывается помощь.

Почему Израиль отказался от Starlink

Израиль решил разорвать все связи со спутниковой системой Starlink, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, заявил министр связи еврейского государства Шломо Каръи. По его словам, решение спровоцировало заявление бизнесмена о том, что он задействует Starlink для оказания помощи сектору Газа.

Знал ли Нетаньяху о готовящейся атаке ХАМАС

Премьер-министр Израиля отверг заявления о том, что его предупреждали о готовящейся атаке ХАМАС на страну. По словам политика, он не был предупрежден о подобных намерениях «ни на одном этапе».

В чем Нетаньяху обвинил Иран

Военный бюджет палестинской организации ХАМАС на 90% обеспечивается Ираном, заявил Биньямин Нетаньяху. При этом, по его словам, отсутствуют данные о том, что Тегеран мог иметь прямое отношение к планированию атаки на израильскую территорию 7 октября.

Ибрахим Раиси отверг обвинения в причастности республики к нападению движения ХАМАС на Израиль. По его словам, группировка, осуществившая атаку на еврейское государство 7 октября, является независимой.

Чем Эрдоган пригрозил Западу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время митинга в поддержку Палестины в Стамбуле пригрозил странам Запада войной «креста с полумесяцем». Политик добавил, что народ Ближнего Востока настроен решительно и крепко стоит на ногах.

Что ХАМАС пообещало России

Представители ХАМАС пообещали России найти и освободить из заложников восемь россиян, рассказал замминистра иностранных дел, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов. По его словам, список с именами находящихся в заложниках граждан передали делегации палестинского движения на встрече в Москве.

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