Будет как в Турции? Мощное землетрясение в Афганистане докатилось до России О точном количестве жертв землетрясения на границе Афганистана и Пакистана до сих пор неизвестно, поскольку в пострадавшем регионе почти нет связи

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Glook Press

На северо-востоке Афганистана произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8, от него пострадал и соседний Пакистан. На момент подготовки материала известно по меньшей мере о 13 погибших и 200 раненых. Очевидцы рассказывают: в самый разгар бедствия было впечатление, что «гора сползала» на них.

Где был эпицентр

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр определил, что эпицентр землетрясения, которое ощутили в Казахстане, Узбекистане, Индии и даже в российской Уфе, располагался на глубине 187,6 км у горного массива Гиндукуш, в 48 км к юго-западу от афганского города Ишкашим, недалеко от границы с Пакистаном.

Фото: Aimal Zahir/XinHua/Global Look Press

Афганский министр по борьбе со стихийными бедствиями Шафиулла Рахими считает, что реальный масштаб бедствия пока еще рано оценивать, поскольку в этом регионе многие живут в отдаленных селах без сотовой связи и интернета, а спасатели туда еще не добрались.

Что касается соседнего Пакистана, то сильнее всего землетрясение там ощутили в северной провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Северным Афганистаном.

Сколько погибших на самом деле

Пока известно лишь о 13 погибших в Афганистане, в том числе о 12-летней девочке, на нее обрушились стены дома. Также в больницы уже доставили более 200 раненых, но, по словам местных врачей и спасателей, ранения в основном не угрожают жизни.

В беседе с NEWS.ru эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович пояснил, что это преимущественно аграрная страна, где очень мало многоэтажной застройки, из-за чего бывает много жертв и пострадавших. Примером тому — разрушенные города на юго-востоке Турции в начале февраля.

По мнению эксперта, к статистике по Афганистану следует относится критично, учитывая несовершенство госструктур в провинциях.

Фото: Aimal Zahir/XinHua/Global Look Press

«Эта проблема была в Афганистане давно, и правящее движение „Талибан“* ее не исправило. Поэтому ряд жертв, в особенности те, кто получили ранения, могут быть не учтены при подсчете», — говорит Мендкович.

Также специалисты отмечают, что погибших могло быть намного больше, если бы в момент землетрясения многие семьи не были на улицах, отмечая Навруз — праздник наступления весны.

Почему жители боятся возвращаться домой

Землетрясение вызвало оползни, которые заблокировали дороги и нарушили транспортное сообщение. Пережившие катаклизм рассказывают, что сначала было два несильных толчка, а при третьем стали падать посуда и телевизоры.

«Когда, одна стена ресторана рухнула, мы закричали, побежали спасать свои жизни и взывали к Аллаху. Я был близко к горе и чувствовал, как она сползает на нас», — делится очевидец из пострадавшей пакистанской провинции Нур Вали.

Местные жители говорят, что у них еще свежи в памяти истории из разрушенных сирийских и турецких городов после февральского землетрясения, поэтому, ощутив первые толчок, они тут же выбежали из домов на улицы. Многие провели там всю ночь, несмотря на температуру ниже нуля. Люди боялись повторных толчков.

«Землетрясения в Сирии и Турции показали нам, что афтершоки опасны, поэтому мы боимся идти домой. К тому же несколько знакомых сказали мне, что увидели на стенах своих квартир трещины», — говорит житель Кабула Амануддин.

В чем причина землетрясений

В беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник Института геофизики РАН Александр Гуляев пояснил, что ждать новых разрушительных афтершоков Афганистану и Пакистану, вероятно, не стоит.

Эксперт уверен, что большая часть энергии землетрясения ушла в первые толчки. Если они и повторятся, то будут иметь гораздо меньшую интенсивность.

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Glook Press

Гуляев отметил, что афганское землетрясение не связано с тем, что случилось 6–7 февраля на юго-востоке Турции.

«Такие землетрясения, как в Афганистане, это норма для этого региона», — говорит эксперт.

Гуляев напомнил, что территория на границе между Афганистаном и Пакистаном — крайне сейсмоопасный регион, находящийся на стыке Евразийской и Индийской тектонических плит. Так, в июне 2022 года в Афганистане случились толчки мощностью 5,9 балла, они унесли более 1500 жизней. Всего же за последние 25 лет от землетрясений в Афганистане погибли более 15 тысяч человек. А в 2005 году в Пакистане разрушительное землетрясение унесло жизнь почти 90 тысяч человек.

Справится ли Афганистан с последствиями землетрясений

Поскольку основные толчки пришлись на сельский регион без многоэтажной застройки, местное население, вероятно, сможет справиться с последствиями без привлечения специальной техники, считает Никита Мендкович.

«Разумеется, нехватка техники может негативно повлиять на скорость спасательных операций, но в крайнем случае страна может обратиться за иностранной помощью», — говорит эксперт.

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Glook Press

По его словам, находящееся под международными санкциями движение «Талибан» могло бы, к примеру, обратиться за помощью к российскому МЧС, чьи сотрудники продемонстрировали высокий профессионализм при спасательных операциях в Сирии и Турции. Впрочем, и сами афганцы могут многое, напоминает эксперт.

Он отмечает, что «не стоит представлять афганцев дикарями — это великая нация, там много образованных людей». За свою историю они столкнулись с немалым числом природных и военных бедствий, всегда переносили их с достоинством и умели наладить жизнь после.

* Организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена.