Более 10 взрывов прогремели в Иерусалиме AFP: более 10 взрывов произошли в Иерусалиме

В Иерусалиме произошло более 10 взрывов, передает Agence France-Presse. Другой информации нет.

Также появилась информация, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается, что американская сторона во главе с президентом Дональдом Трампом может заключить соглашение с Ираном без учета интересов еврейского государства в сфере безопасности. В частности, по словам аналитиков, власти Израиля полагают, что договоренности могут включать существенные уступки со стороны Вашингтона.

Ранее сообщалось, что иранские вооруженные силы осуществили масштабную 58-ю атаку, поразив ключевые города Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке. Основными целями стали Тель-Авив, Иерусалим и Нагария, а также американские объекты в Ираке, Саудовской Аравии и Кувейте.

До этого в ЦАХАЛ сообщили, что израильская армия приступила к проведению ограниченных и точечных наземных операций против опорных пунктов «Хезболлы» на юге Ливана. Целью атаки называют усиление передовой линии обороны. Перед вводом своих подразделений в район ЦАХАЛ нанесла удары по целям противника артиллерией и авиацией.