31 марта 2026 в 07:31

Более 10 взрывов прогремели в Иерусалиме

AFP: более 10 взрывов произошли в Иерусалиме

Фото: Mohammed al-Aswad/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Иерусалиме произошло более 10 взрывов, передает Agence France-Presse. Другой информации нет.

Также появилась информация, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается, что американская сторона во главе с президентом Дональдом Трампом может заключить соглашение с Ираном без учета интересов еврейского государства в сфере безопасности. В частности, по словам аналитиков, власти Израиля полагают, что договоренности могут включать существенные уступки со стороны Вашингтона.

Ранее сообщалось, что иранские вооруженные силы осуществили масштабную 58-ю атаку, поразив ключевые города Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке. Основными целями стали Тель-Авив, Иерусалим и Нагария, а также американские объекты в Ираке, Саудовской Аравии и Кувейте.

До этого в ЦАХАЛ сообщили, что израильская армия приступила к проведению ограниченных и точечных наземных операций против опорных пунктов «Хезболлы» на юге Ливана. Целью атаки называют усиление передовой линии обороны. Перед вводом своих подразделений в район ЦАХАЛ нанесла удары по целям противника артиллерией и авиацией.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российских школьников могут обязать учить еще один иностранный язык
Выяснились детали атаки дронов в Ленобласти
Раскрыто число пострадавших при атаке дронов в Ленобласти
Глава МИД Финляндии взбесилась из-за украинских БПЛА
ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области
Стало известно об отмененных рейсах в Пулково
Священник развеял миф об опасности ношения одежды покойных
В МИД России ответили на вопрос о датах новых переговоров по Украине
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 марта: инфографика
Миронов призвал поддержать налог на сверхприбыль одного сектора экономики
Коростелев раскрыл, почему россиянам не подарили смартфоны на Олимпиаде
Подземные туннели ВСУ и сотни сбитых БПЛА: новости СВО к утру 31 марта
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 92 БПЛА
Названы популярные направления для гастротуров по России
Более 10 взрывов прогремели в Иерусалиме
Работодателей предупредили, чем опасен чрезмерный контроль сотрудников
Врач ответила, какие анализы нужно сдать при апатии и нарушениях сна весной
В Ленобласти отменена воздушная опасность
Стало известно, какую зарплату получает упаковщик киндер-сюрпризов
Эндокринолог развеяла популярный миф о причинах диабета
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

