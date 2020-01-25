https://static.news.ru/photo/74ba671a-3f83-11ea-ada8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция опубликовала кадры с беспилотника. Они были засняты на месте землетрясения в провинции Элязыг.

Эпицентр толчков располагался в районе города Сивридже. Магнитуда землетрясения составила 6,8. После основных толчков последовало около 270 афтершоков. В результате происшествия пострадало около 1015 человек. Посольство России сообщало, что среди пострадавших нет российских граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с инцидентом.