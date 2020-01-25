Президент России Владимир Путин направил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями, вызванными землетрясением,
В телеграмме президент заявил, что россияне сочувствуют всем тем, кто потерял близких людей при землетрясении.
В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, — говорится в послании.
Кроме того, Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
Ранее NEWS.ru писал, что число пострадавших во время сильного землетрясения магнитудой 6,8 в Турции увеличилось до 1015 человек. Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики заявляет, что число жертв достигло 20.
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