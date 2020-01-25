https://static.news.ru/photo/2fe164c2-3f5b-11ea-8b17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин направил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями, вызванными землетрясением, сообщают в пресс-службе Кремля.

В телеграмме президент заявил, что россияне сочувствуют всем тем, кто потерял близких людей при землетрясении.

В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, — говорится в послании.

Кроме того, Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

Ранее NEWS.ru писал, что число пострадавших во время сильного землетрясения магнитудой 6,8 в Турции увеличилось до 1015 человек. Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики заявляет, что число жертв достигло 20.