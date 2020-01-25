https://static.news.ru/photo/e9dfd900-3f3b-11ea-af49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число пострадавших во время сильного землетрясения магнитудой 6,8 в Турции увеличилось до 1015 человек. Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики заявляет, что число жертв достигло 20. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что землетрясения произошли на востоке Турции. В провинции Элязыг погибло 14 человек, а в Малатье — шесть.

Ранее NEWS.ru писал о том, что турецкое правительство направило на помощь пострадавшим 493 команды спасателей из 29 провинций Турции. На тот момент были данные о 19 погибших и 770 раненных в результате стихийного бедствия.