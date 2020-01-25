Число пострадавших во время сильного землетрясения магнитудой 6,8 в Турции увеличилось до 1015 человек. Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики заявляет, что число жертв достигло 20. Об этом
Отмечается, что землетрясения произошли на востоке Турции. В провинции Элязыг погибло 14 человек, а в Малатье — шесть.
Ранее NEWS.ru писал о том, что турецкое правительство направило на помощь пострадавшим 493 команды спасателей из 29 провинций Турции. На тот момент были данные о 19 погибших и 770 раненных в результате стихийного бедствия.
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