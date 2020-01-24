Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Турции.
Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр в своём Twitter. По его данным, подземные толчки зафиксированы не только на территории Турции, но и в Ираке, Израиле и Сирии.
Earthquake felt in— EMSC (@LastQuake)
#Irak #Syria #Lebanon #Israeland #Turkey https://t.co/kRWSeYhD7p January 24, 2020
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Турции и накануне, 23 января. По словам губернатора провинции Маниса, где были зафиксированы подземные толчки, пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сейсмологи зафиксировали второе за два дня шестибалльное землетрясение у берегов Индонезии в Тихом океане.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен