https://static.news.ru/photo/bbef075e-3ed8-11ea-8f42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Турции.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр в своём Twitter. По его данным, подземные толчки зафиксированы не только на территории Турции, но и в Ираке, Израиле и Сирии.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Турции и накануне, 23 января. По словам губернатора провинции Маниса, где были зафиксированы подземные толчки, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сейсмологи зафиксировали второе за два дня шестибалльное землетрясение у берегов Индонезии в Тихом океане.