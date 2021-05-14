Байден призвал Палестину прекратить обстрел Израиля

Об усилиях по предотвращению палестино-израильского конфликта и необходимости прекращения ударов по Израилю заявил президент США Джо Байден в ходе разговора с главой Палестины Махмудом Аббасом. Его слова приводит Белый дом.
Согласно заявлению, Байден рассказал о последних дипломатических усилиях США в рамках разрешения конфликта. Он также заявил, что ХАМАС должен прекратить ракетные удары по Израилю.
Президент подчеркнул, что поддерживает шаги, направленные на обеспечение достойной, безопасной и свободной жизни для палестинского народа в условиях экономических возможностей, которые они заслуживают, — передаёт Белый дом.
Байден также напомнил о решении Штатов продолжать оказывать гуманитарную и экономическую помощь Палестине. Кроме того, он заявил, что лучший способ урегулирования конфликта — решение на основании сосуществования двух государств.
Крупнейшая эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. Из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 2 тысяч ракет, примерно 350 из них разорвались на территории палестинского анклава.
По имеющимся данным, в результате обстрелов в Израиле погибли 8 мирных граждан и один военный. Палестина после обстрелов Израилем потеряла 139 человек, ещё около одной тысячи ранены.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти продолжат действовать для самозащиты от радикалов, которые обстреливают города, прячась за мирным населением.