Байден призвал Палестину прекратить обстрел Израиля

https://static.news.ru/photo/d3bc492e-998a-11eb-98ea-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Об усилиях по предотвращению палестино-израильского конфликта и необходимости прекращения ударов по Израилю заявил президент США Джо Байден в ходе разговора с главой Палестины Махмудом Аббасом. Его слова приводит Белый дом.

Согласно заявлению, Байден рассказал о последних дипломатических усилиях США в рамках разрешения конфликта. Он также заявил, что ХАМАС должен прекратить ракетные удары по Израилю.

Президент подчеркнул, что поддерживает шаги, направленные на обеспечение достойной, безопасной и свободной жизни для палестинского народа в условиях экономических возможностей, которые они заслуживают, — передаёт Белый дом.

Байден также напомнил о решении Штатов продолжать оказывать гуманитарную и экономическую помощь Палестине. Кроме того, он заявил, что лучший способ урегулирования конфликта — решение на основании сосуществования двух государств.

Крупнейшая эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. Из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 2 тысяч ракет, примерно 350 из них разорвались на территории палестинского анклава.

По имеющимся данным, в результате обстрелов в Израиле погибли 8 мирных граждан и один военный. Палестина после обстрелов Израилем потеряла 139 человек, ещё около одной тысячи ранены.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти продолжат действовать для самозащиты от радикалов, которые обстреливают города, прячась за мирным населением.