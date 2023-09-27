Автобус с 50 детьми попал в аварию в Израиле

Фото: Соцсети

В Израиле произошло ДТП с автобусом, в котором находились 50 детей, сообщает издание Walla. По его данным, пострадавших в возрасте от 12 до 16 лет госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще трое находятся в состоянии средней тяжести.

Издание сообщает, что автобус упал в канаву и перевернулся на бок. Причины произошедшего устанавливаются.

В травматологическом отделении одному из них сделали наркоз и вентиляцию легких, — говорится в сообщении.

Ранее в провинции Караман на юге Турции туристический автобус попал в ДТП, 26 человек пострадали. Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, после чего автобус вылетел с дороги и перевернулся.

До этого стало известно, что 12 человек погибли, 19 пострадали в результате аварии с автобусом в турецкой провинции Йозгат в центре страны. Автобус следовал из Сиваса в Стамбул ночью 20 августа. На одном из участков дороги водитель не справился с управлением, после чего автобус выехал на встречную полосу и упал с 20-метровой высоты.

В августе школьный автобус попал в ДТП на трассе Соликамск — Красновишерск в Пермском крае. В результате аварии пострадали 15 детей. По данному факту СК России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).