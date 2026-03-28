28 марта 2026 в 07:39

Атака на промзону в Абу-Даби привела к пострадавшим

Минимум пять человек получили ранения при атаке Ирана на промзону Халифа

В результате ракетного удара Ирана по крупнейшей промышленной зоне Халифа в Абу-Даби пострадали не менее пяти человек, сообщает телеканал Al Hadath. Ранения получены от падения обломков сбитой ракеты.

По данным телеканала, ракетный обстрел привел к возникновению двух очагов возгорания рядом с промзоной. Пожарные бригады продолжают бороться с огнем.

Телеканал уже информировал, что пожары возникли после перехвата ракеты силами противовоздушной обороны. Данные о масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняются. Атака произошла на фоне продолжающейся военной кампании Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, которая длится уже месяц.

Ранее суббоеприпас иранской ракеты с кассетной боевой частью попал в жилой комплекс в районе Тель-Авива, где расположено представительство ТАСС. В результате взрыва повреждено здание, но сотрудники агентства не пострадали.

До этого иранский ракетный удар по авиабазе имени принца Султана в Саудовской Аравии привел к пострадавшим среди американских военнослужащих. По данным саудовских и американских чиновников, в результате атаки были повреждены несколько самолетов-заправщиков.

