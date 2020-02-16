https://static.news.ru/photo/734ac276-509a-11ea-9cf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Террористы пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в сирийском городе Хомс. Правительственные войска отразили нападение. Военные перехватили и «посадили пять дронов», использованных боевиками.

Другие подробности операции не приводятся, пишет агентство SANA. Накануне появилась видеозапись отражения силами сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску.

Инцидент произошёл в ночь на 14 февраля. По предварительным данным, ракеты были выпущены со стороны Голанских высот на юго-западе страны. Ролик демонстрирует работу сирийских зенитных комплексов. Всё происходящее сопровождается гулом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер Турции обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в провинции Идлиб. Эрдоган пообещал, что турецкие военнослужащие начнут атаковать сирийские правительственные войска вне зоны деэскалации, если те будут продолжать наступательные манёвры в провинции. Глава республики также пригрозил правительству САР «тяжёлой расплатой» за атаку на турецкие вооружённые силы. Президент отметил, что Анкара уже отреагировала военными средствами на убийство турецких солдат и не собирается на этом останавливаться.