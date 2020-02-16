Террористы пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в сирийском городе Хомс. Правительственные войска отразили нападение. Военные перехватили и «посадили пять дронов», использованных боевиками.
Другие подробности операции не приводятся,
Инцидент произошёл в ночь на 14 февраля. По предварительным данным, ракеты были выпущены со стороны Голанских высот на юго-западе страны. Ролик демонстрирует работу сирийских зенитных комплексов. Всё происходящее сопровождается гулом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер Турции обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в провинции Идлиб. Эрдоган пообещал, что турецкие военнослужащие начнут атаковать сирийские правительственные войска вне зоны деэскалации, если те будут продолжать наступательные манёвры в провинции. Глава республики также пригрозил правительству САР «тяжёлой расплатой» за атаку на турецкие вооружённые силы. Президент отметил, что Анкара уже отреагировала военными средствами на убийство турецких солдат и не собирается на этом останавливаться.
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