https://static.news.ru/photo/ea7d779c-cc21-11e9-a6d1-fa163e074e61_660.jpgФото: Israel Defense Forces/flickr.com
Израильские военные повысили боеготовность на случай различных сценариев развития событий на севере страны. Это произошло на фоне обещания лидера шиитской группировки «Хезболла» ответить на действия беспилотников Тель-Авива.
В течение прошлой недели сухопутные силы, авиация, флот и разведывательные силы повысили свою готовность к различным сценариям в северном командном районе и в 91-й территориальной дивизии, — цитирует сообщение армейской пресс-службы ТАСС.
До этого глава группировки «Хезболла» Хасан Насралла пообещал дать адекватный ответ на агрессивные действия Израиля в отношении Ливана.