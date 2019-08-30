Фото: Israel Defense Forces/flickr.com

Израильские военные повысили боеготовность на случай различных сценариев развития событий на севере страны. Это произошло на фоне обещания лидера шиитской группировки «Хезболла» ответить на действия беспилотников Тель-Авива.

В течение прошлой недели сухопутные силы, авиация, флот и разведывательные силы повысили свою готовность к различным сценариям в северном командном районе и в 91-й территориальной дивизии, — цитирует сообщение армейской пресс-службы ТАСС.

До этого глава группировки «Хезболла» Хасан Насралла пообещал дать адекватный ответ на агрессивные действия Израиля в отношении Ливана.

Как писал News.ru, 25 августа истребитель ВВС Израиля нарушил воздушное пространство Ливана со стороны Голанских высот. Ливанский премьер Саад Харири назвал случившееся актом неприкрытой агрессии.

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