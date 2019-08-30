Фото: Israel Defense Forces/flickr.com

Представители водного парка развлечений Sealanya Seа Park в Турции сообщили подробности ЧП с 19-летней россиянкой. Она впала в кому, захлебнувшись в бассейне.

22 августа наши спасатели заметили, что что-то не так с 19-летней русской девушкой, плавающей в бассейне. Сразу же они оказали первую помощь и вызвали скорую помощь, — цитируют «Известия» сотрудников...