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Ближний Восток

Армия Израиля не ведёт наземное вторжения в сектор Газа

03:03, 14 мая 2021
Фото: Ron Sachs/Global Look Press

В данный момент армия Израиля не ведёт наземного вторжения в сектор Газа. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в структурах безопасности Израиля.

Израильская армия не ведёт наземное вторжение в сектор Газа на данный момент, — заявил собеседник агентства.

Ранее армия сообщала об атаках, осуществляемых ВВС и наземными силами ЦАХАЛ в секторе Газа.

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами.

По словам пресс-секретаря израильской армии Йонатана Конрикуса, за последние дни Израиль в результате ракетных обстрелов потерял одного военного и шесть гражданских лиц. Израиль же в ходе операций ликвидировал примерно 30 оперативников группировок ХАМАС и «Исламский джихад», включая нескольких высокопоставленных руководителей.

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