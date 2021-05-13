Армия Израиля не ведёт наземное вторжения в сектор Газа

В данный момент армия Израиля не ведёт наземного вторжения в сектор Газа. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в структурах безопасности Израиля.
Израильская армия не ведёт наземное вторжение в сектор Газа на данный момент, — заявил собеседник агентства.
Ранее армия сообщала об атаках, осуществляемых ВВС и наземными силами ЦАХАЛ в секторе Газа.
Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами.
По словам пресс-секретаря израильской армии Йонатана Конрикуса, за последние дни Израиль в результате ракетных обстрелов потерял одного военного и шесть гражданских лиц. Израиль же в ходе операций ликвидировал примерно 30 оперативников группировок ХАМАС и «Исламский джихад», включая нескольких высокопоставленных руководителей.