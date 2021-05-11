«Арабы и евреи забивают друг друга»: контроль над городом Лод потерян

https://static.news.ru/photo/cdc8a140-b2a1-11eb-bafb-96000091f725_660.jpg Фото: RT / Telegram

Мэр израильского города Лод Яир Ревиво сообщил о «полной потере контроля над городом». Именно на окраине этого населённого пункта находится аэропорт имени Бен-Гуриона, который ранее эвакуировали из-за обстрелов со стороны ХАМАС. Все полёты были приостановлены, но сейчас он снова работает.

Яир Ревиво отметил, что на улицы высыпали тысячи человек, которые буквально забивают друг друга насмерть.

Улицы стали свидетелями гражданской войны между арабами и евреями, — добавил он и опубликовал видео с улиц города.

Мэр призвал премьер-министра Беньямина Нетаньяху ввести армию, потому что такие серьёзные стычки между арабским и еврейским населением полиция подавить не в состоянии. Люди поджигают машины, синагоги и магазины, а также нападают на проезжающие мимо автомобили, пишет RT.

Ранее армия обороны Израиля опубликовала видео ударов по позициям ХАМАС в секторе Газа. По данным ЦАХАЛ, высотное здание, уничтоженное точечным ракетным ударом, использовалось ХАМАС как разведывательный центр.

Израильская пресса пишет, что погибла одна женщина и ещё несколько десятков человек пострадали из-за обстрелов ХАМАС. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху заявил, что противники заплатят высокую цену за свои действия. Как писал NEWS.ru, одна из ракет попала в Трансизраильский нефтепровод — загорелся гигантский топливный бак.