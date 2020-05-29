Вооружённые силы США разместили систему противовоздушной обороны (ПВО) вблизи нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, передают источники турецких СМИ. О деталях не сообщается. Это решение может сигнализировать об изменившихся приоритетах Пентагона в этой части Арабской Республики, равно как и о попытках собрать все курдские фракции под единой зонтичной структурой.

О размещении системы ПВО сообщило турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на местные источники. Вооружение якобы было установлено ​​вблизи газоперерабатывающего объекта «Коноко» в провинции Дейр эз-Зор — того самого, которое в 2018 году пытались взять под контроль наёмники из ЧВК Вагнера. По словам собеседников турецкого агентства, в ближайшие дни американские военнослужащие планируют развернуть аналогичную систему вблизи крупнейшего нефтяного месторождения Аль-Омар (в той же провинции). Все эти пункты находятся под контролем сотрудничающей с американцами многонациональной коалиции «Демократические силы Сирии», костяк которой составляют курдские формирования. Представитель возглавляемой США антитеррористической коалиции полковник Майлс Каггинс, впрочем, попытался опровергнуть утверждения, заявив только о том, что у американцев нет систем противовоздушной обороны Patriot на сирийской территории. В своём Twitter он назвал эти сообщения фейковыми.

Staff Sgt. William Howard/Keystone Press Agency/Global Look Press

За последний месяц американское руководство продемонстрировало новые подходы к северо-востоку Сирии. Так, визит в конце апреля в этот регион заместителя спецпредставителя США при международной коалиции по борьбе с запрещённым в РФ «Исламским государством» Уильяма Робака был связан с попыткой собрать вместе такие фракции, как «Курдский национальный совет» (КНС), «Курдский национальный альянс» (КНА), «Демократический союз» и другие. Как сообщили позднее курдские ресурсы, в Камышлы при участии 25 курдских фракций действительно была сформирована зонтичная структура «Курдские партии национального единства». В заявлении организации говорится, что она преследует цель сплотить курдские ряды в Сирии. Отмечается, что к структуре присоединились те, кто проживает на территории курдской автономной администрации, как и те, кто находится за её пределами. Вопрос о создании объединения обсуждался с ноября прошлого года, когда турецкие вооружённые силы при поддержке сирийской оппозиции начали трансграничную операцию на востоке Сирии.

Известно, что участие партии «Демократический союз» до последнего встречало сопротивление со стороны некоторых фракций. Организацию считают тесно связанной с леворадикальной Рабочей партией Курдистана, борьбой с которой Турция оправдывает почти все свои военные действия на сирийской территории. Как её вхождение в «Курдские партии национального единства» отразится на их работе, пока неясно. Доподлинно известно только то, что за унификацию курдских фракций выступали США и Франция. Сейчас американцы допускают дальнейшее сохранение военного присутствия в Заевфратье.

Наше военное присутствие хоть и невелико, важно с точки зрения общих расчётов, — заявил ранее в этом месяце спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. — Опять же, это не Афганистан, это не Вьетнам, это не болото. Моя работа состоит в том, чтобы сделать это болотом для русских.

Вероятно, одним из столпов этой американской тактики будет институционализация курдских сил, которые сохраняют контроль над рядом районов на северо-востоке Сирии. Вопрос в том, как на это отреагирует союзник США по НАТО — Турция.