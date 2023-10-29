Американская база в Сирии подверглась атаке беспилотников Al Mayadeen: база США в сирийской провинции Хасака подверглась атаке БПЛА

Фото: dvidshub.net

Американская база подверглась атаке беспилотников в сирийском городе Аш-Шаддади на северо-востоке провинции Хасака, сообщает канал Al Mayadeen. Ответственность за нападение взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака».

«Исламское сопротивление Ирака» заявило, что с помощью двух беспилотников нанесло удар по американской базе Аш-Шаддади, расположенной к югу от Хасаки на северо-востоке Сирии, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что атаке беспилотных летательных аппаратов подверглась военная база США, расположенная в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. По имеющимся данным, на территории базы прогремели сильные взрывы.

Также сообщалось об ударе беспилотников по аэродрому Харраб-эль-Джейр в провинции Хасеке. Его используют американские силы, дислоцированные в Сирии. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское сопротивление Ирака».

26 октября Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил, что шиитские вооруженные формирования «Исламского сопротивления Ирака» открыли огонь по военной базе США в сирийском Аш-Шаддади. Это произошло вскоре после обстрела другого американского объекта в Айн-эль-Асаде на западе Ирака. В результате атаки были ранены порядка 20 военнослужащих.