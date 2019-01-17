Россияне увидят «космический флирт»

https://news.ru/storage/news/18f760d17f8aa393d9cc6cb35f4f679a/9de1673f-2e8d-4746-a0f6-81fbe8b3c030_850.jpg Frank Rumpenhorst/Global Look Press

Жители России смогут увидеть уникальное явление — сближение Луны с звездой Альдебаран. Небесное тело является ярчайшим объектом скопления Тельца.

Расстояние между светилами составит около градуса — два видимых диаметра естественного спутника Земли, пишет РИА Новости.

Происходящее в космосе можно будет наблюдать после заката 17 (в 21:20 по Москве) и 18 января 2019 года над южным горизонтом.

Альдебаран легко отличается благодаря красноватому оттенку. В безоблачную погоду зимой можно рассмотреть и другие звёзды: Капеллу, Бетельгейзе, Ригель, Процион, Сириус.

Ранее News.ru сообщал о находке космологов. Британские математики и астрономы нашли следы других вселенных, по их мнению. Они проанализировали микроволновое «эхо» Большого взрыва. Результаты исследования убедили учёных в том, что наша Вселенная не является единственной.