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Россияне увидят «космический флирт»

Frank Rumpenhorst/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Жители России смогут увидеть уникальное явление — сближение Луны с звездой Альдебаран. Небесное тело является ярчайшим объектом скопления Тельца.

Расстояние между светилами составит около градуса — два видимых диаметра естественного спутника Земли, пишет РИА Новости.

Происходящее в космосе можно будет наблюдать после заката 17 (в 21:20 по Москве) и 18 января 2019 года над южным горизонтом.

Альдебаран легко отличается благодаря красноватому оттенку. В безоблачную погоду зимой можно рассмотреть и другие звёзды: Капеллу, Бетельгейзе, Ригель, Процион, Сириус.

Ранее News.ru сообщал о находке космологов. Британские математики и астрономы нашли следы других вселенных, по их мнению. Они проанализировали микроволновое «эхо» Большого взрыва. Результаты исследования убедили учёных в том, что наша Вселенная не является единственной.


#звезды #космос #ЛУНА
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