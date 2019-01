Минувший год стал рекордным по числу спутников на орбите

Рекордное количество космических аппаратов выведено на орбиту в минувшем году. Подсчитал их американский астроном и известный эксперт по космонавтике Джонатан Макдауэлл.

Он уточнил, что это больше, чем годом ранее. По некоторым данным, такое количество спутников было запущено впервые за почти 30 лет.

114 orbital launch attempts this year (including 2 which failed to reach orbit). 447 satellite payloads launched to orbit (plus or minus a few as data from the SSO-A launch is still not fully available) - the latter is a new record, just beating last year.