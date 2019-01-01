Минувший год стал рекордным по числу спутников на орбите

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Рекордное количество космических аппаратов выведено на орбиту в минувшем году. Подсчитал их американский астроном и известный эксперт по космонавтике Джонатан Макдауэлл.

«114 орбитальных запусков было предпринято в этом [2018] году (в том числе 2, которые не достигли орбиты). 447 спутников выведены на орбиту», — написал Макдауэлл в своём микроблоге в Twitter.

Он уточнил, что это больше, чем годом ранее. По некоторым данным, такое количество спутников было запущено впервые за почти 30 лет.

114 orbital launch attempts this year (including 2 which failed to reach orbit). 447 satellite payloads launched to orbit (plus or minus a few as data from the SSO-A launch is still not fully available) - the latter is a new record, just beating last year. — Jonathan McDowell (@planet4589) 1 января 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что российский спутник «Глонасс-М» был выведен на внеплановое техническое обслуживание. Таким образом, в орбитальной группировке из 24 аппаратов задействовано 23.