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Минувший год стал рекордным по числу спутников на орбите

NASA

наука [ версия для печати ]

Рекордное количество космических аппаратов выведено на орбиту в минувшем году. Подсчитал их американский астроном и известный эксперт по космонавтике Джонатан Макдауэлл.

«114 орбитальных запусков было предпринято в этом [2018] году (в том числе 2, которые не достигли орбиты). 447 спутников выведены на орбиту», — написал Макдауэлл в своём микроблоге в Twitter.

Он уточнил, что это больше, чем годом ранее. По некоторым данным, такое количество спутников было запущено впервые за почти 30 лет.

Ранее News.ru сообщал, что российский спутник «Глонасс-М» был выведен на внеплановое техническое обслуживание. Таким образом, в орбитальной группировке из 24 аппаратов задействовано 23.


#космос #спутники #орбита
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