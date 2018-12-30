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Российский спутник внепланово попал на техобслуживание

Roscosmos/Twitter.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

На внеплановое техническое обслуживание выведен спутник «Глонасс-М».

По данным информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш, космический аппарат «Глонасс-М» с системным номером 736 был отдан на осмотр утром 30 декабря. Космические аппараты «Глонасс» обеспечивают глобальное покрытие земного шара навигационными сигналами своей системы. В данный момент в орбитальной группировке из 24 спутников задействовано 23.

Ранее News.ru писал о том, что Роскосмос взял на управление космические аппараты дистанционного зондирования Земли и мониторинга ЧС «Канопус-В» № 5 и № 6, запущенные с космодрома Восточный.


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