Российский спутник внепланово попал на техобслуживание

https://news.ru/storage/news/cf2579405516dc7f528c423edefd3082/9adf1dd1-8bf7-4893-b97f-decfd4e2388a_850.jpg Roscosmos/Twitter.com/Global Look Press

На внеплановое техническое обслуживание выведен спутник «Глонасс-М».

По данным информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш, космический аппарат «Глонасс-М» с системным номером 736 был отдан на осмотр утром 30 декабря. Космические аппараты «Глонасс» обеспечивают глобальное покрытие земного шара навигационными сигналами своей системы. В данный момент в орбитальной группировке из 24 спутников задействовано 23.

Ранее News.ru писал о том, что Роскосмос взял на управление космические аппараты дистанционного зондирования Земли и мониторинга ЧС «Канопус-В» № 5 и № 6, запущенные с космодрома Восточный.