https://static.news.ru/photo/2e3cfcf2-442f-11ea-ac1a-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский исполнитель Юрий Лоза прокомментировал новую песню американского миллиардера Илона Маска.

Лоза заявил, что к музыке творение Маска не имеет никакого отношения, сообщает «Газета.ru».

Здесь речь идёт не о музыканте, мы с вами просто обсуждаем конкретных людей. Живут себе, а потом: «Дай спою!». Валяние дурака это всё, — сказал артист.

По мнению Лозы, люди следят за известными людьми только для того, чтобы узнать, как они добились популярности. Им интересно примерить их опыт на себя.

Логика такая: вот есть бесталанное существо, у него 100 млн подписчиков, дай-ка я стану 101-м. Вот и всё. Чтобы понять, как этот урод или уродка бесталанные записали такой-то трек и стали популярны, — заявил музыкант.

Илон Маск 31 января выпустил свою первую танцевальную песню. Композицию под названием Don't Doubt Ur Vibe он опубликовал в своём SoundCloud.

Как ранее писал NEWS.ru, Юрий Лоза заявил, что артисты не вошли в рейтинг наиболее богатых в мире потому, что отечественную музыку никто не популяризирует.