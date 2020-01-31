Российский исполнитель Юрий Лоза прокомментировал новую песню американского миллиардера Илона Маска.
Лоза заявил, что к музыке творение Маска не имеет никакого отношения,
Здесь речь идёт не о музыканте, мы с вами просто обсуждаем конкретных людей. Живут себе, а потом: «Дай спою!». Валяние дурака это всё, — сказал артист.
По мнению Лозы, люди следят за известными людьми только для того, чтобы узнать, как они добились популярности. Им интересно примерить их опыт на себя.
Логика такая: вот есть бесталанное существо, у него 100 млн подписчиков, дай-ка я стану 101-м. Вот и всё. Чтобы понять, как этот урод или уродка бесталанные записали такой-то трек и стали популярны, — заявил музыкант.
Илон Маск 31 января выпустил свою первую танцевальную песню. Композицию под названием Don't Doubt Ur Vibe он опубликовал в своём SoundCloud.
Как ранее писал NEWS.ru, Юрий Лоза заявил, что артисты не вошли в рейтинг наиболее богатых в мире потому, что отечественную музыку никто не популяризирует.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен