Социальная сеть «ВКонтакте» запустила серию спецпроектов ко Дню святого Валентина. Одним из них стала коллекция музыкальных плейлистов для влюблённых пар.
Подбором композиций занимались известные исполнители, среди которых группа «Хлеб», певица Ольга Бузова, рэпер Мот и певица MARUV. Всего в коллекцию
Мы попросили музыкантов составить очень личные плейлисты. В них вошли те песни о любви, под которые сами исполнители испытывали трепетные чувства, скучали по близким, переживали расставания и радовались новым отношениям, — говорится в описании проекта.
Как писал NEWS.ru, российский музыкальный коллектив «Альянс» опубликовал новый альбом. Он получил название «Космические сны».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен