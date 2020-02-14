Подбором композиций занимались известные исполнители, среди которых группа «Хлеб», певица Ольга Бузова, рэпер Мот и певица MARUV. Всего в коллекцию вошли 14 плейлистов.

Мы попросили музыкантов составить очень личные плейлисты. В них вошли те песни о любви, под которые сами исполнители испытывали трепетные чувства, скучали по близким, переживали расставания и радовались новым отношениям, — говорится в описании проекта.