В Петербурге пропал один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин

В Санкт-Петербурге третий день ищут 63-летнего Андрея Шаталина. Ориентировку распространили волонтеры местного крыла поискового движения «Лиза Алерт». По данным 78.ru, пропавший мужчина является одним из основателей российской рок-группы «Алиса». Он вышел из дома 22 августа и не вернулся.

Как отмечается, он был одет в черную кожаную куртку, темно-синюю футболку, черные брюки и ботинки, темно-зеленую кепку.

В 1980 году Шаталин поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, пишет 78.ru. Позже выступал с концертами и принимал участие в записи альбомов «Алисы» с 1987 по 2003 годы.