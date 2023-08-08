Пропавшую пятилетнюю девочку нашли на Урале у безрукого вагнеровца Пропавшую пятилетнюю девочку из Первоуральска нашли с мамой в доме бойца ЧВК «Вагнер»

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Пятилетнюю девочку и ее маму из Первоуральска, о пропаже которых сообщали ранее в МВД, нашли в доме бойца ЧВК «Вагнер», рассказала «Газете.ru» старшая сестра дошкольницы. По словам подростка, ей сообщили, что видели мать без ребенка в Дегтярске. На место отправился отец семейства, который нашел женщину с ребенком в сопровождении безрукого солдата и других людей.

Мне прислали информацию о том, что их видели в Дегтярске, только маму без ребенка в магазине. Я сразу же выслала все папе, и папа поехал, и нашел ее у этого безрукого человека. В квартире они сидели вместе с мамой, там были какие-то посиделки, какой-то там народ собрался. Папа ребенка забрал и уехал. Мне, если честно, папа ничего не сказал. Слышно, что он перенервничал, не хочет сейчас разговаривать, — рассказала девочка.

По ее словам, папа не стал смотреть в глаза супруге, забрал ребенка и ушел с застолья. Школьница призналась, что это было основной задачей — найти и спасти девочку.

О пропаже пятилетней девочки и ее матери сообщали ранее в МВД. В ведомстве отметили, что женщина перестала выходить на связь 6 августа. Ее супруг рассказал, что ранее она уже уходила на долгий срок из дома. По его словам, женщину недавно выписали из больницы. Отмечается, что женщина уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.