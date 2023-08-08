В российском регионе пропала мать с дочерью В Свердловской области пропала мать с пятилетней дочерью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Первоуральск Свердловской области пропала мать вместе с пятилетней дочерью, сообщили в управлении МВД по российскому региону, передает портал URA.RU. В ведомстве отметили, что женщина перестала выходить на связь 6 августа. Ее супруг рассказал, что ранее она уже уходила на долгий срок из дома. По его словам, женщину недавно выписали из больницы.

Всего в семье четыре дочери, но с родителями живут только младшие, а две старших уже взрослые, они переехали в Екатеринбург как самостоятельные. Обнаружил пропажу глава семьи, однако одну из старших дочерей он попросил обратиться за помощью в полицию не сразу, а лишь на следующий день, — сообщил глава пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых.

Отмечается, что женщина уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Пресс-служба СУ СК по Кемеровской области ранее сообщила, что родители двух маленьких девочек, которые на два дня пропали весной текущего года в Яшкинском районе региона, предстанут перед судом. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летней и 35-летнего жителей Кузбасса.

Две сестры двух и четырех лет 18 мая пропали с детской площадки. Через два дня девочек нашли местные жители. Когда они потерялись, родители находились в состоянии алкогольного опьянения и не заметили, что дети пропали.

В ведомстве уточнили, что обвиняемые сотрудничали со следствием и признали вину. В настоящее время дети находятся под опекой родственников. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

До этого на улице в Екатеринбурге нашли потерявшуюся пятилетнюю девочку, которая искала родителей. Когда ребенка встретили полицейские, выяснилось, что она долгое время находится без присмотра взрослых.