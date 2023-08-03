На улице в Екатеринбурге нашли пятилетнюю девочку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На улице в Екатеринбурге нашли пятилетнюю девочку, которая ищет своих родителей, сообщает E1.ru. По информации портала, когда ребенка встретили полицейские, выяснилось, что она долгое время находится без присмотра взрослых.

Девочку нашли 2 августа на улице Баумана, 51. Жители дома вызвали полицию и передали ребенка силовикам. Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых сообщил, что девочку доставили в отделение № 14, где она назвала свое имя и возраст. На вопрос, где живет, ребенок ответить не смог.

Инспекторы ПДН выяснили, что в тот день девочка приехала покататься на велосипеде вместе с папой. Отец оставил дочь на площадке и сказал, что скоро вернется, но так и не пришел.

Сейчас девочка находится в детском приюте. Инспекторы ПДН проводят опрос жителей микрорайона, где нашли ребенка. По городу развешаны ориентировки.

Ранее в Еврейской автономной области нашли четырехлетнего мальчика. Ребенка обнаружили за кладбищем в селе Песчаное. В поисках ребенка участвовали более 70 человек, в том числе сотрудники оперативных служб, волонтеры и местные жители. Особенностью местности около поселка является то, что рядом с населенным пунктом есть болото.