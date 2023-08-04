Родители потерявшихся весной в Кузбассе девочек пойдут под суд СУ СК: в Кузбассе будут судить родителей двух потерявшихся весной девочек

Фото: СК РФ

Родители двух маленьких девочек, которые на два дня пропали весной текущего года в Яшкинском районе Кемеровской области, предстанут перед судом, сообщила пресс-служба СУ СК по региону в Telegram-канале. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летней и 35-летнего жителей Кузбасса.

По версии следствия <...> родители систематически <...> в присутствии детей злоупотребляли спиртным <...> ссорились и скандалили. Кроме того, содержали квартиру в антисанитарных условиях, не обеспечивали дочерей полноценным питанием, оставляли их на длительный срок без присмотра, — сказано в сообщении.

Две сестры двух и четырех лет 18 мая пропали с детской площадки. Через два дня девочек нашли местные жители. Когда они потерялись, родители находились в состоянии алкогольного опьянения и не заметили, что дети пропали.

В ведомстве уточнили, что обвиняемые сотрудничали со следствием и признали вину. В настоящее время дети находятся под опекой родственников. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Недавно на улице в Екатеринбурге нашли потерявшуюся пятилетнюю девочку, которая искала родителей. Когда ребенка встретили полицейские, выяснилось, что она долгое время находится без присмотра взрослых.