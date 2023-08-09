Медведя из Иркутской области заподозрили в исчезновении охранника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутской области в Нижнеилимском районе больше месяца разыскивают 34-летнего стажера охранника. В СУ СК по Иркутской области сообщили KP.RU, что по факту исчезновения мужчины возбудили уголовное дело по статье убийство. Следователи провели осмотр местности в лесном массиве, где обнаружили мужской туфель черного цвета и человеческие следы. Местные охотники и рыболовы уточняют, что в месте, где пропал мужчина, большое количество бурых медведей, волков, рысей и росомах. Они предполагают, что пропавшего мог задрать дикий медведь.

Проведен осмотр участка местности в лесном массиве. Были обнаружены следа человека, а также мужской туфель черного цвета. Со слов работника охранной организации он принадлежит пропавшему, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что 6 июля охранник покинул свой пост, расположенный в поселке Новая Игирма. Мужчина ушел в лес в неизвестном направлении. С тех пор о его местоположении ничего неизвестно. Поиски пропавшего продолжаются.

В городе Первоуральск Свердловской области ранее пропала мать вместе с пятилетней дочерью. В ведомстве отметили, что женщина перестала выходить на связь 6 августа. Ее супруг рассказал, что ранее она уже уходила на долгий срок из дома.