Умерла американская певица Бонни Пойнтер. Ей было 69 лет.
Причиной смерти стал сердечный приступ,
Бонни Пойнтер в 1969 году создала дуэт The Pointers вместе со своей сестрой Джун. Позже к коллективу присоединилась ещё одна сестра Бонни, Анита, и группу переименовали в The Pointer Sisters. В 1972 году в коллектив пришла старшая из сестёр Пойнтер по имени Рут.
В 1974 году Бонни и Анита выиграли премию «Грэмми» за лучшую песню в стиле кантри. Бонни Пойнтер ушла из группы в 1977 году и за свою сольную карьеру выпустила три альбома.
Как писал NEWS.ru, американская певица Билли Айлиш призналась, что очень переживала и смущалась во время церемонии «Грэмми». 18-летняя певица стала самым молодым номинантом премии.
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