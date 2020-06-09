https://static.news.ru/photo/1ccb29d6-aa27-11ea-8631-fa163e074e61_660.jpg Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Умерла американская певица Бонни Пойнтер. Ей было 69 лет.

Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщает USA Today. Пойнтер скончалась в Лос-Анджелесе, о чём рассказала её сестра Анита.

Бонни Пойнтер в 1969 году создала дуэт The Pointers вместе со своей сестрой Джун. Позже к коллективу присоединилась ещё одна сестра Бонни, Анита, и группу переименовали в The Pointer Sisters. В 1972 году в коллектив пришла старшая из сестёр Пойнтер по имени Рут.

В 1974 году Бонни и Анита выиграли премию «Грэмми» за лучшую песню в стиле кантри. Бонни Пойнтер ушла из группы в 1977 году и за свою сольную карьеру выпустила три альбома.

Как писал NEWS.ru, американская певица Билли Айлиш призналась, что очень переживала и смущалась во время церемонии «Грэмми». 18-летняя певица стала самым молодым номинантом премии.