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09 июля 2025 в 16:42

Скончался один из основателей легендарной хэви-метал-группы Angel Witch

Бас-гитарист музыкальной группы Angel Witch Кевин Риддлс умер от рака в 68 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бас-гитарист и один из основателей хэви-метал-группы Angel Witch Кевин Риддлс скончался в возрасте 68 лет, сообщает портал Loudersound. По его информации, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Музыкант умер в больнице. Эту новость подтвердил гитарист и вокалист группы Кевин Хейборн на странице группы в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена).

С глубокой скорбью мы вынуждены сообщить всем вам о кончине единственного и неповторимого Кевина Риддлса, оригинального участника и басиста Angel Witch. Мы все совершенно опустошены, — написал он.

Группа Angel Witch была сформирована в 1976 году в Лондоне. Музыканты стали одними из первопроходцев новой волны британского хэви-метала. Риддлс присоединился к команде в самом начале ее пути, когда группа еще называлась Lucifer. Музыкант записал c Angel Witch в том числе их первый одноименный альбом.

Ранее сообщалось, что на 61-м году жизни умер сценарист Дэвид Флеботт. Он известен работой над сериалами «Отчаянные домохозяйки», «Подпольная империя» и «Мастера секса». Флеботт являлся лауреатом «Эмми» и дважды был номинирован на премию Гильдии сценаристов США. Последней его работой стало шоу «Король Талсы».

До этого стало известно, что в возрасте 75 лет скончался выдающийся португальский композитор и музыкант Луис Жардим. Артист, который написал музыку для The Rolling Stones, ушел из жизни в день своего рождения, 4 июля. Причины смерти не раскрываются.

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