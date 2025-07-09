Скончался один из основателей легендарной хэви-метал-группы Angel Witch Бас-гитарист музыкальной группы Angel Witch Кевин Риддлс умер от рака в 68 лет

Бас-гитарист и один из основателей хэви-метал-группы Angel Witch Кевин Риддлс скончался в возрасте 68 лет, сообщает портал Loudersound. По его информации, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Музыкант умер в больнице. Эту новость подтвердил гитарист и вокалист группы Кевин Хейборн на странице группы в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена).

С глубокой скорбью мы вынуждены сообщить всем вам о кончине единственного и неповторимого Кевина Риддлса, оригинального участника и басиста Angel Witch. Мы все совершенно опустошены, — написал он.

Группа Angel Witch была сформирована в 1976 году в Лондоне. Музыканты стали одними из первопроходцев новой волны британского хэви-метала. Риддлс присоединился к команде в самом начале ее пути, когда группа еще называлась Lucifer. Музыкант записал c Angel Witch в том числе их первый одноименный альбом.

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