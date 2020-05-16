Умер лидер группы The Pretty Things

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Сооснователь и вокалист британской группы The Pretty Things Фил Мэй скончался в результате несчастного случая.

Об этом сообщили его музыкальный коллектив. По словам представителей группы, 75-летний музыкант упал с велосипеда и повредил ногу. Его доставили в госпиталь Queen Elizabeth.

Экстренное хирургическое вмешательство повлекло за собой осложнение. В результате этого Мэй и скончался, передаёт РЕН ТВ.

Группа The Pretty Things была создана Филом Мэем и гитаристом Диком Тэйлором в сентябре 1963 года. В 2020 году музыканты намеревались выпустить новый альбом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что актриса Псковского драматического театра Альбина Фёдорова умерла на 82-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей России.