Умер лидер группы The Pretty Things

Сооснователь и вокалист британской группы The Pretty Things Фил Мэй скончался в результате несчастного случая.
Об этом сообщили его музыкальный коллектив. По словам представителей группы, 75-летний музыкант упал с велосипеда и повредил ногу. Его доставили в госпиталь Queen Elizabeth.
Экстренное хирургическое вмешательство повлекло за собой осложнение. В результате этого Мэй и скончался,
Группа The Pretty Things была создана Филом Мэем и гитаристом Диком Тэйлором в сентябре 1963 года. В 2020 году музыканты намеревались выпустить новый альбом.
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