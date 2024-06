Умер гитарист коллективов «Цветы» и «Голубые гитары» Умер гитарист коллективов «Цветы» и «Голубые гитары» Сергей Дюжиков

Фото: Zaza Vaza/CC BY-SA 4.0/via Wikimedia Commons

Сергей Дюжиков

Скончался гитарист коллективов «Цветы» и «Голубые гитары» Сергей Дюжиков, сообщил ТАСС автор песен и основатель рок-группы «Цветы» Стас Намин. Музыканту было 75 лет.

Да, — сказал Намин, отвечая на соответствующий вопрос.

Сергей Дюжиков родился в Вене 27 июля 1948 года в семье военного. В 1970-е годы, после возвращения его семьи в СССР, Дюжиков стал лидером собственного коллектива «Скифы», а впоследствии играл в группах «Голубые гитары» и «Цветы». Гитарист также работал с Игорем Крутым у Валентины Толкуновой, записал альбом с Владимиром Пресняковым, участвовал в ВИА «Магистраль» Юрия Антонова.

В 1991 году гитарист переехал в Соединенные Штаты, где играл в варьете русского ресторана недалеко от Нью-Йорка. Спустя восемь лет на международном фестивале в Нэшвилле Дюжиков вместе с Joel Ray & Eagle Pass получили приз как наиболее многообещающая группа. В 2000 году его пригласили в бродвейский мюзикл It Ain't Nothing but the Blues.

