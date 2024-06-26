В зоне СВО погиб актер и певец Актер и певец Михаил Пекцоркин погиб в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В зоне СВО на Украине погиб 56-летний актер Горномарийского драматического театра и певец Михаил Пекцоркин, сообщила во «ВКонтакте» пресс-служба театра. Он был носителем и популяризатором горномарийского языка.

В состав труппы марийского национального театра он вошел в год его основания (1994) в Козьмодемьянске. Помимо драматического таланта, Пекцоркин получил известность как певец. Он выступал на марийских фестивалях, давал сольные концерты, и исполнял на родном языке каверы на мировые хиты (Queen, Modern Talking). Прощание с артистом пройдет 27 июня в Центре народной культуры Козьмодемьянска, заявили в пресс-службе Горномарийского Драматического театра.

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