Умер автор хита Into The Night Бенни Мардонес

https://static.news.ru/photo/e1ad442a-ba1f-11ea-ba63-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/bennymardones

Умер американский музыкант Бенни Мардонес. Ему было 73 года.

Артист скончался 29 июня у себя дома в калифорнийском городе Менифи, сообщает Billboard.

Мардонес родился в 1946 году Кливленде штата Огайо. После окончания школы ушёл в армию и служил во время войны во Вьетнаме. после увольнения он переехал в Нью-Йорк, чтобы начать карьеру в музыке.

Широкую известность исполнитель приобрёл в 1980 году, когда выпустил песню Into the Night. Сингл, ставший частью альбома Never Run, Never Hide, вошёл в топ-20 чарта Billboard.

Как писал NEWS.ru, американский музыкант Боб Дилан стал первым музыкантом в истории, пластинки которого попадали в топ-40 чарта альбомов США по версии Billboard в течение шести десятилетий. Артист выпускает полноформатные записи с 1962 года.