«Ты уже такой взрослый»: Расторгуев показал 45-летнего сына Лидер «Любэ» Расторгуев опубликовал фото с юбилея 45-летнего сына

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев опубликовал фото с дня рождения 45-летнего сына Павла. В кадре музыкант обнимает невестку и сына, семья сидит за праздничным столом в ресторане.

Сегодня у моего старшего юбилей — 45! Поздравляю тебя, сын! Пашка, ты уже такой взрослый стал... — подписал фото знаменитый отец.

Фото: Cоцсети

У 65-летнего Расторгуева двое сыновей — Павел и Николай. Павел — сын музыканта от первого брака, он женат, у него есть 17-летняя дочь Соня.

Поклонники певца присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что сын очень похож на отца, а некоторые удивились, что у Расторгуева и в самом деле уже настолько взрослый ребенок. «Вот это да, такой взрослый сын Павел!», «Так похожи! Поздравляем сына», «Вашему сыну 45? А Вам тогда сколько? Вы выглядите молодо», пишут в комментариях пользователи.

Ранее сообщалось. что Николай Расторгуев входит в тройку любимых певцов россиян. На первом месте оказался Олег Газманов, вторым в стране любимым певцом признан, согласно результатам опроса, SHAMAN (Ярослав Дронов).