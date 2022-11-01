Россияне назвали любимого певца и актера ВЦИОМ: россияне назвали любимым певцом Олега Газманова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения обнародовали результаты опроса, в результате которого выяснилось, кого россияне считают любимыми певцами, певицами, актрисами и актерами. Лучшим эстрадным исполнителем респонденты выбрали Олега Газманова. Лучшей певицей, по мнению россиян, оказалась Полина Гагарина.

За Газманова по ходу опроса проголосовали 14% граждан. На втором месте SHAMAN (Ярослав Дронов) с 13%. Замыкает тройку лидеров Николай Расторгуев, солист группы «Любэ».

Любимая певица россиян набрала столько же, сколько и Газманов. Конкуренцию ей составили Алла Пугачева (8%) и Валерия (7%).

Любимым актером граждан РФ был выбран Сергей Безруков. За него свой голос отдали 11% респондентов. Второе место занял Константин Хабенский с 9%. Третью позицию поделили Владимир Машков и Сергей Бурунов. Они набрали по 7%.

Рейтинг любимых актрис возглавила Елизавета Боярская (6%). Светлану Ходченкову назвали лучшей еще 5%, по 4% были за Екатерину Климову, Александру Бортич и Екатерину Гусеву.

Как стало известно ранее, в условиях уменьшения числа мероприятий и отъезда некоторых артистов из России на новогодних корпоративах должен быть серьезный спрос на Анну Асти. Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, певицу можно смело считать артисткой 2022 года, а ее трек «По барам» стал хитом уходящего года. Бабичев напомнил, что эта песня постоянно звучала летом и даже сейчас ее можно услышать на радио и по телевидению.