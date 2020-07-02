Музыка

Сын Рыбина и Сенчуковой посвятил песню своей возлюбленной

15:23, 02 июля 2020
Василий Сенчуков и Дарья Алябьева Василий Сенчуков и Дарья Алябьева Фото: basil_r_official/instagram.com

Сын лидера группы «Дюна» Виктора Рыбина и певицы Натальи Сенчуковой Василий написал песню для своей девушки Дарьи Алябьевой.

На своей странице в Instagram он опубликовал совместный снимок с возлюбленной с отдыха в горах и сообщил подписчикам о выходе первой за последний год музыкальной композиции его группы KODI.

Причиной написания этого трека стала моя любимая девочка. Эта великолепная девушка всегда и во всем меня поддерживала, говорила где и что не так, где что изменить или добавить, а главное, всегда в меня верила, — поделился он.

Музыкант уточнил, что песня, посвящённая Алябьевой, называется «Ураган».

Подписчики пожелали коллективу удачи и успехов в покорении новых музыкальных высот, отметив, что у Рыбина и Алябьевой сложилась очень гармоничная пара.

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Ранее Сенчукова рассказал, что её сын защитил дипломную работу. Василий Рыбин учится во МГИКе на режиссёра театральных представлений.

Как писал NEWS.ru, клип южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That побил рекорд коллектива соотечественников BTS по просмотрам на видеохостинге YouTube. Ролик также стал самым быстрорастущим в истории.

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