Сын Рыбина и Сенчуковой посвятил песню своей возлюбленной

https://static.news.ru/photo/49dd199e-bc5f-11ea-b9d1-fa163e074e61_660.jpg Василий Сенчуков и Дарья Алябьева Фото: basil_r_official/instagram.com

Сын лидера группы «Дюна» Виктора Рыбина и певицы Натальи Сенчуковой Василий написал песню для своей девушки Дарьи Алябьевой.

На своей странице в Instagram он опубликовал совместный снимок с возлюбленной с отдыха в горах и сообщил подписчикам о выходе первой за последний год музыкальной композиции его группы KODI.

Причиной написания этого трека стала моя любимая девочка. Эта великолепная девушка всегда и во всем меня поддерживала, говорила где и что не так, где что изменить или добавить, а главное, всегда в меня верила, — поделился он.

Музыкант уточнил, что песня, посвящённая Алябьевой, называется «Ураган».

Подписчики пожелали коллективу удачи и успехов в покорении новых музыкальных высот, отметив, что у Рыбина и Алябьевой сложилась очень гармоничная пара.

Ранее Сенчукова рассказал, что её сын защитил дипломную работу. Василий Рыбин учится во МГИКе на режиссёра театральных представлений.

