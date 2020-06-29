Новый клип Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам

Клип южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That побил рекорд коллектива соотечественников BTS по просмотрам на видеохостинге YouTube. Ролик также стал самым быстрорастущим в истории.
За первые 24 часа после публикации видео набрало 82,4 млн просмотров,
Отмечается, что за первые 30 часов How You Like That воспроизвели 94 млн раз, сейчас их более 150 млн.
В 2019 году участница Blackpink Лалиса Манобан была признана самой красивой женщиной Азии. Девушка не только поёт — она танцует, читает рэп и параллельно трудится в модельном бизнесе, писал NEWS.ru.
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