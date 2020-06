Новый клип Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам

https://static.news.ru/photo/89ae5f0e-baa4-11ea-9345-fa163e074e61_660.jpg Фото: BLACKPINK/youtube.com

Клип южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That побил рекорд коллектива соотечественников BTS по просмотрам на видеохостинге YouTube. Ролик также стал самым быстрорастущим в истории.

За первые 24 часа после публикации видео набрало 82,4 млн просмотров, сообщает Variety. Таким образом, звёзды k-pop превзошли клип BTS под названием Boy With Luv, вышедший в апреле 2019 года. За первые сутки его посмотрели 74,6 млн раз.

Отмечается, что за первые 30 часов How You Like That воспроизвели 94 млн раз, сейчас их более 150 млн.

В 2019 году участница Blackpink Лалиса Манобан была признана самой красивой женщиной Азии. Девушка не только поёт — она танцует, читает рэп и параллельно трудится в модельном бизнесе, писал NEWS.ru.