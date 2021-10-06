Сын Игоря Талькова спел в годовщину смерти отца в Петербурге

Игорь Тальков — младший почтил память отца вместе с его поклонниками, спев песни отца в Петербурге. В этом году исполняется 30 лет с даты гибели певца, сообщает Пятый канал.

Сын артиста выступил на Дворцовой площади. Известно, что застрелили Талькова именно в Санкт-Петербурге, виновники трагедии до сих пор не найдены и не наказаны.

Прославился Игорь Тальков исполнением песни «Чистые пруды» Давида Тухманова. Но популярность ему принесли и собственные сочинения. Музыкант успел выпустить два десятка альбомов, у публики он считается гражданским лириком.

Ранее сообщалось, что единственным обвиняемым по делу об убийстве певца Игоря Талькова является его концертный директор Валерий Шляфман. Умерший в 2016 году телохранитель Азизы Игорь Малахов в число обвиняемых не входит.