Представители семьи Игоря Талькова прокомментировали версию о его убийстве

Единственным обвиняемым по делу об убийстве певца Игоря Талькова является его концертный директор Валерий Шляфман. Умерший в 2016 году телохранитель Азизы Игорь Малахов в число обвиняемых не входит. Об этом РЕН ТВ рассказала пресс-секретарь вдовы музыканта Ирина Красильникова.

Таким образом пресс-секретарь прокомментировала недавнее заявление российского актера Николая Лещукова о том, что убийцей Игоря Талькова мог быть директор и охранник певицы Азизы Игорь Малахов. Она напомнила, что дело об убийстве певца возобновлено, ведутся следственные действия.

Все время идет противодействие официальному выводу следствия, который озвучил следователь в 1992 году. Он вышел к СМИ и заявил, что единственным человеком, который мог выстрелить в Талькова, был Шляфман. Никаких вторых-третьих-восьмых обвиняемых у следствия нет, он один-единственный, — сообщила Красильникова.

По мнению свидетелей убийства, именно Шляфман перед самым выходом на сцену спровоцировал конфликт, результатом которого стала гибель певца, хотя должен был «погасить» его. Единого мнения о том, кто и из какого оружия стрелял, нет даже у очевидцев: по рассказу костюмерши Марии Берковой, которая ссылается на слова телохранителей, Шляфман подобрал выбитый у Малахова пистолет и выстрелил в Талькова. После гибели Талькова Шляфман уехал в Израиль, запросы о его экстрадиции остались без ответа.

Ранее актёр Николай Лещуков рассказал, что убийцей певца стал телохранитель певицы Азизы Игорь Малахов. По его словам, после трагедии Малахов вёл затворническую жизнь, и Лещуков был одним из немногих, кого он принимал. По словам Лещукова, Малахов признался ему в убийстве после того, как узнал об очередной передаче, посвящённой расследованию. Убийство он объяснил тем, что Тальков бил его рукояткой от пистолета по голове и «оскорблял разными словами».