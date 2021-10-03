Друг экс-телохранителя Азизы назвал имя убийцы Игоря Талькова

Российский актёр Николай Лещуков назвал имя убийцы певца Игоря Талькова. По его словам, им был умерший несколько лет назад телохранитель певицы Азизы Игорь Малахов. Об этом он сообщил в эфире программы «Новые русские сенсации» на канале НТВ.

Конфликт, приведший к гибели Талькова, случился , когда певица Азиза попросила своего телохранителя Игоря Малахова поговорить с Тальковым по поводу того, чтобы он выступил вместо неё в начале концерта в ДС «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Именно это стало причиной конфликта между охранником и певцом, в ходе которого Малахов выстрелил в Талькова.

Я посмотрел фильм-расследование по поводу убийства музыканта и говорю Игорю: «Вот опять показывали». На что он заявляет: «Им что делать нечего, снимать нечего? Кто убил, кто убил? Да я убил!» Сказал, что в тот день не хотел никаких скандалов и сожалел о случившемся. Вся та история преломила его жизнь, — заявил Лещуков.

Другим участником конфликта, которого долгое время обвиняли в убийстве, был директор Талькова Игорь Шляфман. По мнению свидетелей убийства, именно он спровоцировал конфликт, хотя должен был «погасить» его. После гибели Талькова Шляфман уехал в Израиль, запросы о его экстрадиции остались без ответа. Что же касается Малахова, то он переехал в глухой посёлок Трёхсвятское и долгое время пил, а потом жил в монастыре и вёл почти отшельническую жизнь, не желая возвращаться в социум, и умер в полном одиночестве.

Лещуков оказался одним из немногих, с кем встречался Малахов, рассказавший ему и о деталях конфликта. По словам Лещукова, Тальков бил лежавшего на полу Малахова рукояткой от пистолета по голове и «оскорблял разными словами».

Последнее слово было непристойно говорить мужчине, тем более Малахову. А за это нужно отвечать. Это связано с твоей жизнью, если ты сказал это слово, — заявил Лещуков, не уточнив, о каком именно слове идёт речь.



Ранее продюсер Марк Рудинштейн заявил, что певца убили по наводке «цветочного короля» Таги-Заде. По его словам, занимавшийся цветочным бизнесом олигарх решил вложиться в искусство и снять фильм «Князь Серебряный» с Тальковым в главной роли. Итоговый фильм очень не понравился самому Талькову, который буквально перед показом начал просить зрителей не смотреть картину, что не могло понравиться олигарху.