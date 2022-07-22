Свердловский Роспотребнадзор подаст в суд на организаторов концерта Барских

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Макс Барских

Свердловское управление Роспотребнадзора подаст в суд на организаторов концерта украинского певца Макса Барских, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Управление подготовило иск в защиту граждан, купивших билеты на концерт артиста, который не состоялся.

В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области <...> поступили многочисленные обращения потребителей с жалобой на отказ в возврате денежных средств за несостоявшийся концерт Макса Барских, — уточнили в самом ведомстве.

Концерт был назначен на 20 сентября 2020 года и сорвался из-за пандемии коронавируса. Его перенесли на май, а потом на сентябрь 2021 года, затем дату изменили на апрель 2022 года. Когда стало понятно, что выступления не будет, купившим билеты не вернули деньги.

В апреле Макс Барских вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Кроме того, он запретил использовать свои песни в России, разорвал контракты с российскими компаниями и отменил концерты.

Российский рок-музыкант, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук ранее рассказал, что группа приостановила свои выступления на территории страны после появления административного дела за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Конкретных деталей касательно того, кто именно запретил концертную деятельность «ДДТ» и на какой срок, Шевчук не привел.