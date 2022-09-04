Представителю Манижи не сообщили об отмене выступления на казачьем конкурсе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Манижа

Организаторы фестиваля казачьей песни «Александровская крепость» в Усть-Лабинске не сообщали об отмене выступления Манижи, рассказала представитель певицы в беседе с Lenta.ru. Она подчеркнула, что поддерживает ежедневную связь с организаторами, но об отмене выступления певицы у нее нет никакой информации.

У нас нет никакой информации по отмене. Мы каждый день на связи [с организаторами], пока нет никаких разговоров об отмене, — заявила представитель Маниди.

Об отмене выступления артистки 4 сентября сообщило издание «РБК Краснодар» со ссылкой на источник.

Ранее кубанские казаки высказались против выхода Манижи на сцену в рамках фестиваля, пригрозив перестать принимать участие в организации и проведении мероприятия. Свою позицию они аргументировали «решительным осуждением тех, кто выступает против решений президента России» Владимира Путина.

Однако фонд «Вольное Дело», ставший организатором мероприятия, заверил, что Манижа все же выступит на фестивале казачьей песни. В организационном комитете выразили надежду на то, что, увидев выступление певицы, все сомневающиеся убедятся в том, что традиционный казачий фольклор способен объединять самых разных людей.